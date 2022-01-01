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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:25

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?

р2р-переказ на БВР. З БВР можна на всі 4 сторони

О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:34

Угу
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:06

  Amethyst написав:Угу

Ок )

І ще раз дякую за відповідь )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 06:08

Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

🔸 Комісія за переказ – 0,5%

🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»

🔸 Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:25

  sens написав:Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

🔸 Комісія за переказ – 0,5%

🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»

🔸 Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів

Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
1finanсier
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Повідомлень: 816
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:33

  1finanсier написав:
  sens написав:Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

🔸 Комісія за переказ – 0,5%

🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»

🔸 Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів

Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
в будь-якому відділенні можуть притримати,тим паче банкам НБУ дозволяє купляти
sens
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Повідомлень: 15688
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:53

Re: Банк Восток

1finanсier написав:
  sens написав:Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

Комісія за переказ – 0,5%

Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

Розділ «Всі рахунки» «Картка для виплат»

Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів

Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
sens написав:Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

Комісія за переказ – 0,5%

Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

Розділ «Всі рахунки» «Картка для виплат»

Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Тобто за купівлю валюти онлайн комса 0,5 процента?
Якщо заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі то які комісії тоді?
amatorodessa
 
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