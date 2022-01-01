RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:23

У них массовый збой, ждём исправления.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 22.04.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:27

  Amethyst написав:
  edgar_po написав:
  1finanсier написав:Випийте валідолки та зайдіть в меню заборгованості по кредитці Кредит-Дніпро )

щось у них таки сталося. У п'ятницю ввечері та на вихідних все було ок. Сьогодні "ви не виконали умови користування кредитом", тому вам треба все погасити та ми нараховуємо 56% річних за кожен день просрочки.

Я 3/06 гасився. На 4/06 вже все порахували.
ото може, хто до останього тягнув, то білінХ розрахували тільки сьогодні ранком і... почалося :(

можливо, але ж система 05.06 в 16-00 все порахувала та з'явилося повідомлення, що все ок. А сьогодні вже не все ок. До того ж провели якесь оновлення на вихідних.
edgar_po
 
Повідомлень: 635
З нами з: 09.04.16
Подякував: 47 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:33

Re: Банк Кредит Дніпро

Сьогодні нове оновлення додатку.
Але, залишилась проблема. Ще в пятницю було відкрито вільний рахунок - в продуктах не відобразився. КЦ бачить - перезавантажити, перевстановити. Немає. В суботу і неділю відкриття нових. Теж немає. Сьогоднішнє оновлення - немає.

УПС. Виявляється треба тиснути стрілочку, якщо більше 3 - стільки влазить на екран і прокрутки немає.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 31.10.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:02

  Amethyst написав:1finanсier У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.

схоже що проблеми лише по кредитці Gold. Але таки масовий
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:19

  1finanсier написав:
  Amethyst написав:1finanсier У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.

схоже що проблеми лише по кредитці Gold. Але таки масовий

Угу, схоже.

Тут ж ще один прикол зі зняттям 0.01% за користування КЛ.
Ці %% нараховують от 6..7 числа приховано(от Алка їх спокійно відображає в грейсі на наступний період), іх знімають і відображають при першому поповненні картки. Тому я завжди окремо закидую 6..7 числа +2..3 грн і через 2..3 годинки бачу проводку.
А ті, хто любить тільки раз на міс погашати кредитку, закидуючи навіть на 2..3 грн більше суми в грейсі змушують бідний КрДніпро спочатку зняти ту платню за минулий, а потім ще провести саме поточне погашення...
Мабуть, це страшне напруження для банки 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6988
З нами з: 05.05.21
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:39

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:
  Amethyst написав:1finanсier У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.

схоже що проблеми лише по кредитці Gold. Але таки масовий

Угу, схоже.

Тут ж ще один прикол зі зняттям 0.01% за користування КЛ.
Ці %% нараховують от 6..7 числа приховано(от Алка їх спокійно відображає в грейсі на наступний період), іх знімають і відображають при першому поповненні картки. Тому я завжди окремо закидую 6..7 числа +2..3 грн і через 2..3 годинки бачу проводку.
А ті, хто любить тільки раз на міс погашати кредитку, закидуючи навіть на 2..3 грн більше суми в грейсі змушують бідний КрДніпро спочатку зняти ту платню за минулий, а потім ще провести саме поточне погашення...
Мабуть, це страшне напруження для банки 8)

Роблю як і Ви, але мене це не вберегло від сьогоднішньої крінжі від Кред.Дніпра "ви не виконали умови пільгового періоду" )))
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:33

Re: Банк Кредит Дніпро

  1finanсier написав:"ви не виконали умови пільгового періоду" ))

досить не зрозуміло яку ж умову не виконано? обов'язковий платіж, як і основну суму кредиту погашено, відсотки за користування сплачено, висвітився наступний обов'язковий платіж. Яку саме умову не виконано?

О, все знову стало ОК.
Виправили ніби.
edgar_po
 
Повідомлень: 635
З нами з: 09.04.16
Подякував: 47 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 321, 322, 323
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3221 1939000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2026 10:31
Amethyst
Банк Альянс 1 ... 180, 181, 182
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1816 898422
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2026 21:29
24589
А-Банк 1 ... 231, 232, 233
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
2322 1251360
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2026 15:17
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.