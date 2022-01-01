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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2026 09:23
У них массовый збой, ждём исправления.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:27
Amethyst написав: edgar_po написав: 1finanсier написав:
Випийте валідолки та зайдіть в меню заборгованості по кредитці Кредит-Дніпро )
щось у них таки сталося. У п'ятницю ввечері та на вихідних все було ок. Сьогодні "ви не виконали умови користування кредитом", тому вам треба все погасити та ми нараховуємо 56% річних за кожен день просрочки.
Я 3/06 гасився. На 4/06 вже все порахували.
ото може, хто до останього тягнув, то білінХ розрахували тільки сьогодні ранком і... почалося
можливо, але ж система 05.06 в 16-00 все порахувала та з'явилося повідомлення, що все ок. А сьогодні вже не все ок. До того ж провели якесь оновлення на вихідних.
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edgar_po
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:33
Сьогодні нове оновлення додатку.
Але, залишилась проблема. Ще в пятницю було відкрито вільний рахунок - в продуктах не відобразився. КЦ бачить - перезавантажити, перевстановити. Немає. В суботу і неділю відкриття нових. Теж немає. Сьогоднішнє оновлення - немає.
УПС. Виявляється треба тиснути стрілочку, якщо більше 3 - стільки влазить на екран і прокрутки немає.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 11:02
Amethyst написав:1finanсier
У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.
схоже що проблеми лише по кредитці Gold. Але таки масовий
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1finanсier
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Додано: Пон 08 чер, 2026 11:19
1finanсier написав: Amethyst написав:1finanсier
У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.
схоже що проблеми лише по кредитці Gold. Але таки масовий
Угу, схоже.
Тут ж ще один прикол зі зняттям 0.01% за користування КЛ.
Ці %% нараховують от 6..7 числа приховано
(от Алка їх спокійно відображає в грейсі на наступний період), іх знімають і відображають при першому поповненні картки. Тому я завжди окремо закидую 6..7 числа +2..3 грн і через 2..3 годинки бачу проводку.
А ті, хто любить тільки раз на міс погашати кредитку, закидуючи навіть на 2..3 грн більше суми в грейсі змушують бідний КрДніпро спочатку зняти ту платню за минулий, а потім ще провести саме поточне погашення...
Мабуть, це страшне напруження для банки
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Amethyst
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Додано: Пон 08 чер, 2026 11:39
Amethyst написав: 1finanсier написав: Amethyst написав:1finanсier
У мене все норм (Каста+), от чекаю списання 0.01%.
Але на всяк випадок накапав 20 крапель СтКахеті, ну шоб не видихався.
схоже що проблеми лише по кредитці Gold. Але таки масовий
Угу, схоже.
Тут ж ще один прикол зі зняттям 0.01% за користування КЛ.
Ці %% нараховують от 6..7 числа приховано
(от Алка їх спокійно відображає в грейсі на наступний період), іх знімають і відображають при першому поповненні картки. Тому я завжди окремо закидую 6..7 числа +2..3 грн і через 2..3 годинки бачу проводку.
А ті, хто любить тільки раз на міс погашати кредитку, закидуючи навіть на 2..3 грн більше суми в грейсі змушують бідний КрДніпро спочатку зняти ту платню за минулий, а потім ще провести саме поточне погашення...
Мабуть, це страшне напруження для банки
Роблю як і Ви, але мене це не вберегло від сьогоднішньої крінжі від Кред.Дніпра "ви не виконали умови пільгового періоду" )))
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1finanсier
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Додано: Пон 08 чер, 2026 12:33
1finanсier написав:
"ви не виконали умови пільгового періоду" ))
досить не зрозуміло яку ж умову не виконано? обов'язковий платіж, як і основну суму кредиту погашено, відсотки за користування сплачено, висвітився наступний обов'язковий платіж. Яку саме умову не виконано?
О, все знову стало ОК.
Виправили ніби.
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edgar_po
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