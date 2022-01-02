Інформаційна картка банку
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БТА Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:28
БТА Банк
В связи с закрытием БМ Банка решил открыть счета в этом банке, с зав отделением достигли договоренности о приемлемом тарифе, хотя решения ждал 2 недели, подписал карточки у нотариуса, принес весь пакет документов по предприятию, начали оформлять, оказалось не так просто, оказывается юристы банка трактуют законы по своему, надо идти к реестратору сканировать Устав заносить в единый реестр и приносить им опись.Предприятие действует с 2014 года и Устав нотариально заверен. По ФОП тоже прикол, оказывается тарифный комитет утвердил тариф на 3 месяца, а далее как всем по полной программе. Собрал я все, посчитал убытки и пошел в другой банк, выходит не нужны Банку Туран Ален новые клиенты. Сейчас быстро и просто оформил счета в банке заощаджеть и инвестиций, и тарифы не надо согласовывать и Устав не надо сканировать. Может я в чем-то не прав не знаю.
Інформаційна картка банку
Архів теми
БТА Банк
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:04
5311909
для ФОПа счет можно в любом банке,
а для юрика - нужно госы и банки с иностранным капиталом
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:07
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:50
АМКУ дозволив громадянину Грузії придбати «БТА Банк»
Антимонопольний комітет України 2 березня надав громадянину Грузії дозвіл на купівлю "БТА Банку".
Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.
"Надано дозвіл на придбання фізичною особою - громадянином Грузії акцій акціонерного товариства "БТА Банк", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.
Інші деталі АМКУ не розкрив.
100% акцій українського "БТА Банку" належать казахському "БТА Банку".
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