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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179>

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:56

Кеш бек
novichok
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Повідомлень: 3591
З нами з: 31.03.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:22

novichok тільки НКБ, +10% немає
Visky
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Повідомлень: 1666
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Подякував: 183 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06

  Visky написав:novichok тільки НКБ, +10% немає

У мну есть и то, и то по двум аккам
WallNutPen
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:14

WallNutPen Бо вже нарахували
Visky
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Повідомлень: 1666
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 16:29

Галіма Шаромига не дала обміняти валюту от зараз, у неділю, бо знов вилізли оті 400К/рік
Дані то оновили через дію, але підтвердження треба чекати у робочий день
Дурні якісь! :evil:

ПС. Рекомендую пройти повторне Анкетування, там сама Анкета змінилася. З'явилися нові розділи по доходам сім'ї :lol:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6521
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:31

Re: Банк Глобус

Якщо в переліку постачальників комунальних послуг немає потрібного, написав листа на supportglobalplus@globusbank.com.ua, швидко реагують? Чи реагують взагалі, є в когось досвід?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 10:00

  Ferlakur написав:Якщо в переліку постачальників комунальних послуг немає потрібного, написав листа на supportglobalplus@globusbank.com.ua, швидко реагують? Чи реагують взагалі, є в когось досвід?

Не швидко, але реагують. Додали ОСББ за запитом, до двох місяців по часу.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 10:01

Реагують, я написав і час від часу перевіряв, з'явився рівно через місяць, навіть квитанцію від ПУМБа відправляв і теж добавляли.Залишається тільки чекати.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:50

добавить контрагента то не проблема, а как платить потом?
Что -то у шарика счета не обновляются
Лечится как то?
Зображення
поддержка как обычно: платите по реквизитам, зачем вам кишмиш
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:23

  Ferlakur написав:Якщо в переліку постачальників комунальних послуг немає потрібного, написав листа на supportglobalplus@globusbank.com.ua, швидко реагують? Чи реагують взагалі, є в когось досвід?
У мене з іншого прохання не реагували зо 2 тиж. поки не подзвонив і лише впродовж розмови знайшли е-лист і поставили на розгляд. Тоді на 3й день задовольнили
Visky
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