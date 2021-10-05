RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:04

upd:
знайшов свіжішу версію КБ-документу
пункт 2.30
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b9b8cf.pdf


до речі!!!

в доку вказано що КБ програма дійсна до кінця цього року...
----
Програма лояльності діє з 01.12.2022 р. до 31.12.2025 р. (включно) (далі – Період проведення Програми лояльності)
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:51

  greenozon написав:upd:
знайшов свіжішу версію КБ-документу
пункт 2.30
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b9b8cf.pdf


до речі!!!

в доку вказано що КБ програма дійсна до кінця цього року...
----
Програма лояльності діє з 01.12.2022 р. до 31.12.2025 р. (включно) (далі – Період проведення Програми лояльності)

Трохи не зрозуміло куди та як будемо отримувати та витрачати грудневий кешбек?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:06

Re: Банк Глобус

  novichok написав:Трохи не зрозуміло куди та як будемо отримувати та витрачати грудневий кешбек?


дуже надіюсь що банк не згорне КБ-програму (як он Піреус із вересня....) а смілово продовжить її
хоча за останній час КБ % падають, треба відзначити

до речі шукайте себе в списку щасливчиків-переможців акції

https://globusbank.com.ua/ua/vyznacheno ... splus.html
