Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:24

  Amethyst написав:[
Може ото бонус за транскордон?

Та ні, це акція "Подвійна вигода", для тих, хто став клієнтами в листопаді — грудні.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 14.10.08
Подякував: 327 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 00:43

  klug написав:
  moveton написав:Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?

Майже. Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів.

Попробовал - да, есть такое. Причём мало того, что не проходит, так ещё и пообещали, что, аналогично гривнекарте, блокируют +6%, чтобы потом при проведении по счёту уже списать по курсам МПС (почему-то именуемым "комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів") на тот день.

Особо улыбнуло пояснение почему так: "так як Мастеркард єврова платіжна система". Дачники, которые слышали, что MC мультивалютная, проходят мимо. Лекция для колхозников.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6369
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:41

Re: Банк Глобус

Re: Банк Глобус

Шото повеселел банк, платежи не проводят висят в обработке, балансы по картам и суммы в истории платежей заменили за эмодзи )))
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:43

Re: Банк Глобус

Re: Банк Глобус

  NDV написав:балансы по картам и суммы в истории платежей заменили за эмодзи )))
Потрясіть смартом в застос-ку...
Ото ялинку нібойсь трясли у Моні ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6793
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00

  Amethyst написав:Потрясіть смартом в застос-ку...

Платежі так теж витрушуються?
klug
 
Повідомлень: 8985
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
1
4
