Індустріалбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 тра, 2025 10:42
Отримай ліміт овердрафту від 10 000 грн за умови розміщення депозиту від 10 000 грн.
Серед учасників буде визначено переможця, який отримає 10 000 грн (сума призу зазначена без урахування ПДФО (18%) та військового збору (5%)).
Детальні умови за посиланням: https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-a ... -peremahay
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