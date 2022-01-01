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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:18

Кто уже узнал - как действительно начисляют?
la9
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 02.07.09
Подякував: 507 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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