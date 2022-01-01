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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:18

Кто уже узнал - как действительно начисляют?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:08

  la9 написав:Кто уже узнал - как действительно начисляют?

Я спрашивал на этой неделе в отделении - ответ: "Та или иная ставка действует на ВСЮ СУММУ". То есть если на карте <25К - на ВСЮ СУММУ начисляют 5%, если >25K - на ВСЮ СУММУ - 10%
WallNutPen
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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