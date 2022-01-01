|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:34
Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
а, зрозуміло бо я не тицала та не вчитувалася глибоко 😉
-
ksu
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 31.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1240
|616671
|
Суб 28 гру, 2024 12:43
Howl
|
|1279
|261194
|
Суб 28 гру, 2024 01:57
Hemi
|
|263
|236694
|
П'ят 27 гру, 2024 22:48
Ltava