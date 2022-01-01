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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:34

  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

а, зрозуміло бо я не тицала та не вчитувалася глибоко 😉
ksu
 
Повідомлень: 41
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 31323334
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