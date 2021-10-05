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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:02
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
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Solar_simfi
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:35
Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
Открывал тут конверты, всё было штатно на тот момент.
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mustbe
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:01
mustbe написав: Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
Открывал тут конверты, всё было штатно на тот момент.
ну еще спросят откуда бабло
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:46
Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
это-то и напрягает немного: банчик-то не гос, а семейки, про нее пока художественные сериалы снимают, но все может быть
короче странно что им деньги понадобились, разве что очередь под зерновую на кредиты стоит
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cohan
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:26
cohan написав: Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
это-то и напрягает немного: банчик-то не гос, а семейки, про нее пока художественные сериалы снимают, но все может быть
короче странно что им деньги понадобились, разве что очередь под зерновую на кредиты стоит
ИМХО на первой ступеньке он будет недолго.
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nord
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Додано: Нед 03 вер, 2023 17:10
Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.
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Snower
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Додано: Нед 03 вер, 2023 19:20
Snower написав:
Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.
тому я обрав Конкорд
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:47
Котрий теж гепнувся
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Snower
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Додано: Вів 05 вер, 2023 09:58
Тут возврат конверт депо на карту вроде предусмотрен, или надо в отделение топать всеравно?
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ВIВ
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:01
Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?
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antey718
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