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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Кредитвест Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:31

  antey718 написав:Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?

Все через отделение.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:43

  nord написав:
  antey718 написав:Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?

Все через отделение.
одне
sens
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Повідомлень: 14183
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
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1
  #<12345
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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