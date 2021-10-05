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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 14:31
antey718 написав:
Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?
Все через отделение.
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nord
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:43
nord написав: antey718 написав:
Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?
Все через отделение.
одне
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Додано: Вів 05 вер, 2023 20:34
J написав: Snower написав:
Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.
тому я обрав Конкорд
А УБИБ причем? Он же жив-здоров.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:52
Вкладник-21 написав: J написав: Snower написав:
Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.
тому я обрав Конкорд
А УБИБ причем? Он же жив-здоров.
Не совсем так...
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nord
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