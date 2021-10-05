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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредитвест Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:31

  antey718 написав:Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?

Все через отделение.
nord
 
Повідомлень: 322
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:43

  nord написав:
  antey718 написав:Я правильно понимаю что в этом заведении все делается через отделение? На сайте вижу интернет-банкинг только для юрлиц. Или есть какое-то приложение?

Все через отделение.
одне
sens
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Повідомлень: 14191
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:34

  J написав:
  Snower написав:Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.

тому я обрав Конкорд


А УБИБ причем? Он же жив-здоров.
Вкладник-21
 
Повідомлень: 41
З нами з: 16.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:52

  Вкладник-21 написав:
  J написав:
  Snower написав:Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.

тому я обрав Конкорд


А УБИБ причем? Он же жив-здоров.

Не совсем так...
nord
 
Повідомлень: 322
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<12345
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