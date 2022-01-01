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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лис, 2023 17:42
Re: Кредитвест Банк
Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила, а 96 не приймає. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.
Додано: Сер 15 лис, 2023 13:38
Додано: Сер 15 лис, 2023 14:38
так перед видачею касир теж зобов'язаний прогнати купюри на віддачу через машинку!
Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:29
СМС
Шановні Клієнти!
На виконання вимог постанови Правління НБУ від 05.09.2023 № 110 про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, потрібно надати інформацію щодо максимальної суми фінансових операцій на місяць.
Прохання заповнити форму та надати до Банку.
Термін надання інформації до 15 грудня 2023 року.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:43
Re: Кредитвест Банк
Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:17
Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:14
Re: Кредитвест Банк
мда, досвидченим депозитчикам полтинниководы устроили купюры 96 года в кассе
и очередь еще как в H&M
Додано: Сер 22 лис, 2023 22:32
Re: Кредитвест Банк
до банку завитал
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:27
Re: Кредитвест Банк
Таке враження, що банки мало заробляють на валютообміні
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