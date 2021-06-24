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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 19:47
cohan написав:
прием только по регистрации
и как регистрироваться?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:50
vitaliiangel написав: cohan написав:
прием только по регистрации
и как регистрироваться?
@creditwest_registration_bot
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cohan
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