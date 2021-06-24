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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:47

  cohan написав:прием только по регистрации
и как регистрироваться?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:50

  vitaliiangel написав:
  cohan написав:прием только по регистрации
и как регистрироваться?


@creditwest_registration_bot
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:53

Re: Кредитвест Банк

Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:39

  2XL написав:Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?


ну да, закон есть закон
кажется можно СЭП организовать
и вроде делают приложение типа на заключитэльном этапе уже
cohan
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