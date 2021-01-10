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Обслуговування в українських
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:47

  cohan написав:прием только по регистрации
и как регистрироваться?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:50

  vitaliiangel написав:
  cohan написав:прием только по регистрации
и как регистрироваться?


@creditwest_registration_bot
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:53

Re: Кредитвест Банк

Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:39

  2XL написав:Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?


ну да, закон есть закон
кажется можно СЭП организовать
и вроде делают приложение типа на заключитэльном этапе уже
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:00

Re: Кредитвест Банк

Що це означає?
Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:58

  2XL написав:Що це означає?
Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?


це означае что когда у вас закончится 100к гривневый депозит,
а у постановы НБУ не закончится срок дии,
то забрать тело с процентами (типа 103к) за один присест приезд не получится ибо выдача все те же 100к в сутки
но 3к сможете отправить СЭПом

а конверт, хоть 100 хоть сколько на комис снятия не влияет, только депозит в гривне
cohan
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