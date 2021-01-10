и как регистрироваться?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:50
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:53
Re: Кредитвест Банк
Як банк рахує депозит у 100к для безпроцентного зняття? На день операції? І як зі зняттям цього депозиту, теж без відсотків?
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:39
ну да, з
кажется можно СЭП организовать
и вроде делают приложение типа на заключитэльном этапе уже
Додано: Чет 30 лис, 2023 21:00
Re: Кредитвест Банк
Що це означає?
Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:58
це означае что когда у вас закончится 100к гривневый депозит,
а у постановы НБУ не закончится срок дии,
то забрать тело с процентами (типа 103к) за один присест приезд не получится ибо выдача все те же 100к в сутки
но 3к сможете отправить СЭПом
а конверт, хоть 100 хоть сколько на комис снятия не влияет, только депозит в гривне
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