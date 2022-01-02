віддалено відкривають рахунки-картки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41
Re: Кредитвест Банк
Додано: Нед 24 гру, 2023 19:31
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:06
1996,1999
В листопаді був гарний курс на касі
не було потреби забирати долари
Сьогодні весело - що курс дешевше на продаж , що готівки немає , так тепер тривога і всі в укриття
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