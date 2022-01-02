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Обслуговування в українських
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41

Re: Кредитвест Банк

  sens написав:В банку всього 1 відділення.

віддалено відкривають рахунки-картки?
greenozon
 
Повідомлень: 15872
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:31

  greenozon написав:
  sens написав:В банку всього 1 відділення.

віддалено відкривають рахунки-картки?

Для чього ? Немає навіть додатку
sens
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Повідомлень: 15192
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:06

1996,1999

В листопаді був гарний курс на касі
не було потреби забирати долари
Сьогодні весело - що курс дешевше на продаж , що готівки немає , так тепер тривога і всі в укриття
sens
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Повідомлень: 15192
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
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1
  #<1 ... 78910
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