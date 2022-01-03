|
|
|
Кредитвест Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41
sens написав:
В банку всього 1 відділення.
віддалено відкривають рахунки-картки?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15906
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 24 гру, 2023 19:31
greenozon написав: sens написав:
В банку всього 1 відділення.
віддалено відкривають рахунки-картки?
Для чього ? Немає навіть додатку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15282
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:06
В листопаді був гарний курс на касі
не було потреби забирати долари
Сьогодні весело - що курс дешевше на продаж , що готівки немає , так тепер тривога і всі в укриття
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15282
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 20:52
Кто-то забирал депозит в долларах в январе? Вчера в отделении сказали, что нормальных купюр нет и вряд ли появятся до 10.01.
-
Alex9
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 03.06.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 20:55
Alex9 написав:
до 10.01
пропонували 96р. треш. не знаю шо робить.
так відноситися до депозитчиків як до гівна... ну таке
-
daap
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:02
daap написав: Alex9 написав:
до 10.01
пропонували 96р. треш. не знаю шо робить.
так відноситися до депозитчиків як до гівна... ну таке
Який сьогодні був курс каси для пересічних, якщо все залишиться на місці, чи депозит намагались умовити за брати чим залишилось на 29.12.23?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15282
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1035
|557992
|
Чет 04 січ, 2024 21:11
melkh
|
|118
|107953
|
Чет 04 січ, 2024 17:54
sens
|
|1060
|387529
|
|