Кредитвест Банк

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну). Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG. Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/. Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord написав:(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну). Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG. Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/. Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
До початку червня працює перевірка від НБУ ,так що готуйте документи коли будете вносити кошти
nord написав:(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну). Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG. Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/. Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
В темі Аккорд ви згадали що Кредитвест від 100000 на 3 місяці буде 16% . Помісячно,в кінці строку або авансом? І друге питання,на їх гривневу картку ще роблять виплати % ?