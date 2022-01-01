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Обслуговування в українських
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:25

  nord написав:
  sens написав:
  nord написав:(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
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В темі Аккорд ви згадали що Кредитвест від 100000 на 3 місяці буде 16% . Помісячно,в кінці строку або авансом? І друге питання,на їх гривневу картку ще роблять виплати % ?

В кінці строку. Раніше в них карток не було. Тепер з"явились, але я собі не оформляв бо завжди відкривав депо з виплатою в кінці строку.

Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
sens
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  #<1 ... 891011
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