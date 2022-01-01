|
|
|
Кредитвест Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2024 14:25
Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17713
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 14 вер, 2024 12:56
Смотрю в табличках онлайн курс кредитвеста появился, неужели онлайн банкинг допили наконец-то?)
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|384
|239731
|
П'ят 13 вер, 2024 19:12
Viz
|
|296
|126700
|
П'ят 13 вер, 2024 18:06
THB
|
|1167
|588616
|
П'ят 13 вер, 2024 17:40
nord
|