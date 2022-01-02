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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2024 14:25
Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
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sens
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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:56
Смотрю в табличках онлайн курс кредитвеста появился, неужели онлайн банкинг допили наконец-то?)
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Додано: Вів 08 жов, 2024 16:49
sens написав:
Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
З 14-го ставки зміняться. Вниз...
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Додано: Вів 03 гру, 2024 17:24
Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.
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sens
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