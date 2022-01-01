RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредитвест Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:25

Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:56

Re: Кредитвест Банк

Смотрю в табличках онлайн курс кредитвеста появился, неужели онлайн банкинг допили наконец-то?)
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 233
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:49

  sens написав:Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к

З 14-го ставки зміняться. Вниз...
nord
 
Повідомлень: 597
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:34

Re: Кредитвест Банк

  nord написав:З 14-го ставки зміняться. Вниз...


Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6624
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:24

Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 07:40

  sens написав:Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.

Нічого не змінилося!!!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 10:48

Інтернет-банкінг для фізичних осіб

В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?
Вкладник-21
 
Повідомлень: 45
З нами з: 16.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 05:17

  Вкладник-21 написав:В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?

Банк для киян які люблять погуляти по місту і поблизу є вбиральня, вибачте - макдак
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 03:33

  sens написав:
  Вкладник-21 написав:В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?

Банк для киян які люблять погуляти по місту і поблизу є вбиральня, вибачте - макдак


АХахаххвхаххвх, я його навіть ніколи не бачив))
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
