гордон негодяй играет на низменных чувствах людей другое дело что раньше он был неплохим коммуникатором приглашал поговорить известных людей от артистов до министров но он остановился в своем развитии примерно со времени школы, но не остановился в своей непомерной жажде хайпа и зашел так далеко, что минусы многократно перевесели плюсы
detroytred написав:Бо саме так --- обов'язки різні. І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ.
Застав дурня Богу молитись-він і голову розібє... ТМ Народна Мудрість(с) 1 В кожного керівника є політична відповідальність за ЗАГАЛЬНИЙ стан того чим він керує, і якщо його посада вибірна- то виборці дають свій вердикт 2 В ЖОДНОГО КЕРІВНИКА відповідальність за 100% ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ (втрат) того чим він керує - немає. Простий приклад Президент Південної Кореї - постійно перед судом за якісь вказівки які привели до ЗБИТКІВ ДЕРЖАВИ.. і всі ці збитки визначає СУД І СУД жодного разу не написав у вердикті що за все що відбулось відповів Президент... До речі був НЮРНБЕРГ і засудили як керівників так і НАЦІЮ якій примусово приписали денацифікацію В Японії після війни , в Китаї після Мао-цзе дуна..
Тому Так керівник НЕСЕ якусь ЧАСТОЧКУ відповідальності за те що відбувається Питання тільки в розмірі цієї часточки Я кажу що це менше 5% Як тільки Ви назвете якесь число - так відразу й змушені будете привести всі свої висновки до якогось логічного ланцюжка. І привести число 100% - то навіть такий дурник як девятикласник це не зробить... А такий як Ви ( який полковник) також не хоче щоб такий як я заявляв що ВАШ вплив на процес =0, а якщо він вищий - то чим потрібніші були Ви ( чим сильніше впливали на кінцевий результат) - тим менше залишиться відсотків впливу для можновладців вищого від вашого гатунку. Тому я пропоную наступну табличку Все що вище ТИП __відсоток до загальної кількості населення__відсоток впливу на кінцевий результат генерала(губернатора)___________________0,01% ___1%___100 разів сильніший вищі офіцери,голови райрад, підприємці ____5%___50%__10 разів сильніше середнього вчителі,лікарі,працівники з доходом 1-3 сер__20%___40%___2рази сильніше середнього всі інші________________________________75%_____9%__тобто ледве на себе
Тому Вплив Президента, Міністрів і Генералів - в сто разів сильніший ніж вплив окремої людини( тих 75%), яка тільки те й робить що впливає виключно на своє життя і не робить ніяких заощаджень , голою в цей світ приходить , голою йде і нічого не залишає Вплив полковника, підприємця, чиновника середньої руки в 10 разів сильніший ніж вплив простої людини...
Тепер ти хоч розумієш Що сперичаючись з тобою про ТОТАЛЬНИЙ вплив на все можновладців я відстоюю для ТЕБЕ( і для себе) тезу про те що і ми на щось впливали і за це щось несемо відповідальність
Дійшло? чи знову почнеш-єралашики/шнобелівки?
З виділеним згоден. Про застав дурня... З усім іншим ні.
Пояснювати тисячний раз не буду. Відстоюй-місіонерствуй, що хоч. А в мене при обгоренні питань місце сидіння не визначає точку зору. Я запросто визнаю, що вплив на систему полковників, як і капітанів, рядових, мізерний.
А цифри? Да недоречні тут цифри. Це можна порівняти в якомусь!! сенсі з "золотою акцією"... Не має значення її розмір. Вона може бути в абсолютних цифрах малою. Але впливає-визначає саме вона.. Звісно в якихось межах сприйняття іншими.
Так от у можновладців саме ота "золота акція" --- кінцеве рішення. Саме за ними. Бо в них повноваження та інструменти. А всі інші по суті лише визначають оті межі для можновладців. Лише межі. Позитивні реформи цілком вписується в ці межі. Нехай і викличуть якесь обурення в різних формах.
Зрозумів ти чи ні, мені побоку... В тебе своя точка зору, в мене своя. Як бачиш, я в твою вже не лізу. Тільки аргументував свою. То й ти не лізь. В мою. Зосередся на обгрунтуванні своєї((
Я написал ЦРУ чтобы обратили на Дмитрия Ильича внимание, прикрепил несколько ссылок на эфиры с 2017 где он называл Трампа агентом КГБ По-хорошему, Дмитрий должен подвергнуться всем спектру ментально-оздоровительных процедур в Гуантанамо
detroytred написав:Треба вам знати Обов'язки ГК та інших можновладцвв-еліт-управлінців. І треба вам враховувати, що вони недоторканні. .
Нахіба воно мені? ) шоб відстояти свої права? Так там кругом в дужках" на розгляд командира проставлено", а де не проставлено то мається ввіду. Ви думаєте що війна і армія це те саме?))) Якщо допустим я покончу собі в руки? Прально проведуть службове розслідування де підпишуться люди що мене і не знали) Недоторканних нема...? Люди 2000 років тому вбили Бога.Чи зможуть люди вбити "недоторканних"? Нє, возможно, що хтось із них має здатність воскресати... думаєте варто провірити? P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи) Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? )
Влучно ж! Саме лише творці системи можуть її змінити.
Саме це і є моєю точкою зору. Тому рішення тільки два: 1. Або міняти цих наявних творців на нових. Впритул, як казав Мортимер, самим ставати можновладцями. І самим створювати іншу нову систему. 2. Або під впливом самих різних факторів в цих наявних творців наявної системи зміниться мета - і вони самі почнуть змінювати їми створену системи на іншу нову. Як приклад - Куань. Один і той самий. Сидів на своїй системі і ... сам же її змінив на нову. Ну і перебудову в совдепі, а також створення окремих незалежних країн зробили ті ж самі найвищі можновладці. Той же самий Кравчук, а не хтось інший. Зараз Штати намагається "перебудувати"-змінити Трамп і Ко..
Активісти ж... ну може трохи можуть підкорегувати систему... І то, якщо за їх плечима буде частка кого? Можновладців. Які й реалізують-протягнуть наміри активістів. Натиснуть на владу. Імхо -- первинна ота частка можновладців. Активістів, як правило, під себе вона знайде... Хоча й бувають виключення. Це Матриця видає ілюзію, що первинні активісти. Раби могли і далі бунтувати-вимагати волі століттями, а зміни відбулися, коли частку можновладців перестав влаштовувати рабський труд. Коли частці можновладців стала потрібна вільна робсила, кріпаки отримали волю. А так би ще чекали та бунтували хоч століттями в кріпаках.
Від лише ходінь когось з картонками творцям системи ні холодно, ні спекотно..
Рано вранці 15 серпня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії, на території регіону запроваджено план "Килим" і обмежено мобільний інтернет. Місцеві повідомляють у пабліках про удар по Сизранському нафтопереробному заводу.