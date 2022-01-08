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Захід арештував $415 мільярдів
золотовалютних резервів рф

Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:38

Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф
R2
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