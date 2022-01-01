Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:26
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
sens
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:30
sens написав:
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок
sens
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:18
sens написав: sens написав:
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок
Щось розхотілось
"Вкладати свої гроші туди, де чиєсь серце".
nord
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:38
Чи платить банк кешбек? Які умови?
tarasum
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:10
tarasum написав:
Чи платить банк кешбек? Які умови?
так
https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/
greenozon
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:51
sens
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:58
sens написав:
штраф
хаха. Укрпошта колхозани, думали шо отримали ліцензію і можна балду ганять. А процеси розроблять і таке інше .... Ну як зайшли так і вийшли. Будуть знать як конхфети у відділеннях продавать замість роботи з поштою.
daap
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