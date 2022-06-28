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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:34
Goodman написав: Bosstone написав:
Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.
Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение.
могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою.
-----------------
Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО.
День пропав.
В чем проблема - еще нет денег и списков , второе - можно не вносить а просто получить через кассу в том же ПУМБ
приват вносит на счет на ура и без геморроя
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sens
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:49
Goodman написав: Bosstone написав:
Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.
Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение.
могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою.
-----------------
Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО.
День пропав.
А кто-нибудь пробовал получить через Пивденный или Укргаз? Поделитесь информацией.
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nord
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:46
sens написав:
второе - можно не вносить а просто получить через кассу в том же ПУМБ
приват вносит на счет на ура и без геморроя
ответ простой и короткий - пумба в другом городе , пока доберешся к получению виплат получишь жменю "пригласительних" . Сейчас как и в ковид - дистанционка наше все.
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Goodman
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:56
nord написав: Goodman написав: Bosstone написав:
Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.
Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение.
могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою.
-----------------
Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО.
День пропав.
А кто-нибудь пробовал получить через Пивденный или Укргаз? Поделитесь информацией.
Читайте ветку не с последней страницы , вся инфа есть в ветке.
п.с. выплаты с 02.08.22.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:43
так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть
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brainybird
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:46
brainybird написав:
так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть
Потому что на дату ввода ВА… у валютных вкладчиков убыток 10 грн/1 долл.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:49
brainybird написав:
так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ., А не с 21.07.2022
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:40
brainybird написав:
так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть
...в таких делишках НБУ всегда в выиграше
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