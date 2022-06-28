RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:58

  lubopytnaya написав:
  Scotch написав:Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился?
Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.

У меня рядом ПУМБ, завтра утром зайду к ним - они мне всё разъяснят.

https://minfin.com.ua/ua/2022/07/26/89449532/
зробив запит
отримав негативну відповідь
звернувся до Фонду - вони стверджують що виплата здійснена у ПУМБ ( час збігається з оформленням завки у додатку )
Після 18 отримав у додаток - немає ІПН на виплату
в ішому підтвердили також
ПІДСУМОК - в додатку немає можливості ознайомитися з наявністю виплати та її суми , також неможливо обрати рахунок на виплату . Сьогодні ще зрозумів ще ПУМБ це не ПРИВАТБАНК , в хорошому сенсі .
Зранку вимушен знову телефонувати на лінію Фонда та не онлайн бути у віділленні ПУМБ
Дуже не приємно.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12965
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:07

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Vadim_ написав:п.с. Читайте ветку не с конца , там всё это есть.
Наверное более бестолкового совета в данной ситуации сложно представить. То есть пользуясь вашей логикой чтобы узнать откуда у вас мягко говоря информация не соответствующая действительности (а достоверной информацией от фонда я на тот момент владел, что подтвердил ссылкой) - я должен был перечитать всю ветку, чтобы может быть найти что какой-то оператор горячей линии когда-то кому-то сообщил не зная как оно будет в реальности? На мой взгляд проще спросить у вас это прямо - вы дали именно сегодня именно эту информацию - значит у вас есть источник... Естественно я так и сделал... К чему перечитывать форум в поисках источника не соответствующей реальности информации - правда не понимаю. Как и не понимаю следующего вопроса
  Vadim_ написав:п.п.с. если начали выплаты раньше то в чём зрада?

В какой именно части моего сообщения вы умудрились увидеть обвинения в зраде? В банальном вопросе откуда инфа? Или в констатации того факта что ФГВФЛ объявил начало выплат сегодня? Это как бы форум - тут принято обмениваться информацией и задавать вопросы, не?
WallNutPen
 
Повідомлень: 694
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:22

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

По получению компенсации по Меге в пумбе (дистанционно) - днем через приложение подал заявку - все уже на карте
WallNutPen
 
Повідомлень: 694
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 55, 56, 57
Mathias » П'ят 02 сер, 2019 13:26
561 37010
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 21:58
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.