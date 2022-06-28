За дві виплати у різних банках можу онлайн проблеми не було з Приват
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:34
Когда следующая очередь?[/quote]
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.[/quote]
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. [/quote]
Уже, очереди нету. [/quote]
Получил сегодня без очереди в отделении Укргазбанка.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:34
виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:57
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:55
Мені щось підказує, що сума у застосунку оновитися ніяк й не могла і вже ніколи не зможе. Рахунки заблоковані, гроші виплачує не Мега, а Фонд. Хто і яким чином міг би відкрити опер. день та оновлювати баланси, а головне - для чого? Сам факт, що в застосунок ще й досі впускає - нонсенс.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:02
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
мені теж така думка є, але....
порівняв суми депозитів в договорах і те, що прилетіло по виплатах, то по виплатах прилетіли ще й відсотки. А цієї мікросуми не наблюдаю.
Напевно її з"їло на першому єтапі виплат. Фонд оптимізував.
Додано: Суб 30 лип, 2022 19:51
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение,две минуты оформление и сразу выплатили и ещё немножко больше,чем должны были,видимо проценты.
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