|
|
|
Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 10:00 суботи, 13 березня, на 20 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією — відсутні черги на виїзд з України.
Дивися повний текст Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97570
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:27
Мариупольцам как бы помочь.А то бедные без газа .воды и тепла и ещё танками обстреливают.
-
chajkagenya
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|