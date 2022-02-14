Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 10:00 суботи, 13 березня, на 20 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією — відсутні черги на виїзд з України.
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Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
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Додано: Нед 13 бер, 2022 14:27
Мариупольцам как бы помочь.А то бедные без газа .воды и тепла и ещё танками обстреливают.
chajkagenya
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greenozon
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Додано: Нед 13 бер, 2022 16:16
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
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greenozon
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По данным официального сайта 900-100 машин на некоторых переходах.
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