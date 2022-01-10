Міжнародний Інвестиційний Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 11:57
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…
— український банк, створений в 2008 році. Міжнародний Інвестиційний Банк Інформаційна картка банку Архів теми Міжнародний Інвестиційний Банк
AlexSV
Повідомлень: 1340
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:33
AlexSV написав:
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…
в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
cohan
Повідомлень: 5791
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:26
яки прогнозы, шановне панство?
cohan
Повідомлень: 5791
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:00
cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
greenozon
Повідомлень: 15253
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1452 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:20
cohan написав: greenozon написав: cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )
про КХ думали теж...
greenozon
Повідомлень: 15253
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1452 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Вів 21 лют, 2023 19:22
Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
Alexkievukraine
Повідомлень: 82
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:07
Alexkievukraine написав:
Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
До сих пор никогда никаких проблем не было, валюта на выдачу депозитов всегда есть, даже мелкие купюры 1-5 дол
AlexSV
Повідомлень: 1340
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:41
Отделение в Киеве на Бульварно-Кудрявской - это какое-то дно.
Из 20-ти специалистов в отделении - принимает клиентов только один. Причём - в пустой переговорке, без компа и другой оргтехники. Сканить, набирать и печатать доки - бегает фиг знает куда. Более ужасного качества обслуживания я не видел ещё нигде. Просто днище
mustbe
Повідомлень: 7075
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1255 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:40
Сегодня с утра никто не заходил на сайт банка?
Не пойму, что это было. Перешёл с сайта Фонда, так открылось что-то такое непонятное, на вид вроде бы сайт МИБа, но все тексты такие, как будто их с русского на украинский переводил первоклассник-двоечник. А сейчас зашёл, так вроде всё нормально
candidat
Повідомлень: 1164
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
648
472149
Сер 05 лип, 2023 18:49 Feh14
190
262149
320
160398
Сер 05 лип, 2023 17:29 sens