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Обслуговування в українських
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Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Міжнародний Інвестиційний Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:57

Міжнародний Інвестиційний Банк

Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…

Міжнародний Інвестиційний Банк — український банк, створений в 2008 році.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Міжнародний Інвестиційний Банк
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:33

  AlexSV написав:Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…


в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:26

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

яки прогнозы, шановне панство?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:00

  cohan написав:яки прогнозы, шановне панство?

по Труреччині чи по мібу ? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:55

  greenozon написав:
  cohan написав:яки прогнозы, шановне панство?

по Труреччині чи по мібу ? :)


ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:20

  cohan написав:
  greenozon написав:
  cohan написав:яки прогнозы, шановне панство?

по Труреччині чи по мібу ? :)


ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )


про КХ думали теж...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:22

Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:07

  Alexkievukraine написав:Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...

До сих пор никогда никаких проблем не было, валюта на выдачу депозитов всегда есть, даже мелкие купюры 1-5 дол
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:41

Отделение в Киеве на Бульварно-Кудрявской - это какое-то дно.
Из 20-ти специалистов в отделении - принимает клиентов только один.
Причём - в пустой переговорке, без компа и другой оргтехники.
Сканить, набирать и печатать доки - бегает фиг знает куда.
Более ужасного качества обслуживания я не видел ещё нигде.
Просто днище
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:40

Сегодня с утра никто не заходил на сайт банка?
Не пойму, что это было. Перешёл с сайта Фонда, так открылось что-то такое непонятное, на вид вроде бы сайт МИБа, но все тексты такие, как будто их с русского на украинский переводил первоклассник-двоечник.
А сейчас зашёл, так вроде всё нормально
candidat
 
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