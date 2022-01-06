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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Перший Iнвестицiйний Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:04

продовження...

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/27/697499/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:46

Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 09:06

  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2023/06/Dodatok-do-Protokolu-KUAP_25-vid-09.06.2023-Umovy-vkladiv-FO-z-12.06.2023.pdf
відсотки підправили у гривні
умови як у МТБ та Південного
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... a-sayt.pdf власник Гінер Євгеній
Леннорович Громадянин Російської
Федерації;місце проживання:
Російська Федерація
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:11

  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:


продадут, ну или "продадут"

не в том положении чтобы отказываться
cohan
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