РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 гру, 2025 06:59
За місяці що банк під Фондом , вам відсотки ніхто не сплатить. Треба було йти в банк і забирати по 100к в день коли банк зробив таку можливість?!!!!
sens
Повідомлень: 18158
З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:33
Як для ВаС -- не було в мене такоi можливостi, напередоднi я заходив i питав, чи все гаразд, а вже за тиждень мене шукали, щоб попередити. але я був вже далеко.
sinowi
Повідомлень: 992
З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:47
в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
sinowi
Повідомлень: 992
З нами з: 03.06.06
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
Профіль
