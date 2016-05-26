РВС Банк - неплатоспроможний

|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 гру, 2025 06:59
За місяці що банк під Фондом , вам відсотки ніхто не сплатить. Треба було йти в банк і забирати по 100к в день коли банк зробив таку можливість?!!!!
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:33
Як для ВаС -- не було в мене такоi можливостi, напередоднi я заходив i питав, чи все гаразд, а вже за тиждень мене шукали, щоб попередити. але я був вже далеко.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:47
в любом случае надо ждать до 5 января новой информации
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:16
Победитель конкурса-эстонская финтех компания. РВС банк превращается… в ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК.
