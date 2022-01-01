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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:11

  nord написав:
  sens написав:вже на сайті лише 17% на 3 місяці

18% - Кліринговий дім до 29.02, Рада, Аккорд і більше не знаю...

В укркап гривня безкоштовно безготівково можна зараз винести
sens
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:59

з поточного чи з карткового
?
greenozon
 
Повідомлень: 16022
З нами з: 01.06.14
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:22

  greenozon написав:з поточного чи з карткового
?

З поточного, на нього заводив також безкоштовно, у відділенні був у грудні задля поновлення анкети - прибрав пункт,який раніше був актуальним,додав електронну пошту
sens
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Повідомлень: 15996
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Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:37

  sens написав:
  greenozon написав:з поточного чи з карткового
?

З поточного, на нього заводив також безкоштовно, у відділенні був у грудні задля поновлення анкети - прибрав пункт,який раніше був актуальним,додав електронну пошту

Тому Рада та Кліринговий не цікаві через комісії.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:54

  greenozon написав:з поточного чи з карткового
?

Перевірте,чи є у вас на вимогу?
sens
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Подякував: 34 раз.
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