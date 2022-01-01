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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:11
nord написав: sens написав:
вже на сайті лише 17% на 3 місяці
18% - Кліринговий дім до 29.02, Рада, Аккорд і більше не знаю...
В укркап гривня безкоштовно безготівково можна зараз винести
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:59
з поточного чи з карткового
?
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greenozon
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:22
greenozon написав:
з поточного чи з карткового
?
З поточного, на нього заводив також безкоштовно, у відділенні був у грудні задля поновлення анкети - прибрав пункт,який раніше був актуальним,додав електронну пошту
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sens
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:37
sens написав: greenozon написав:
з поточного чи з карткового
?
З поточного, на нього заводив також безкоштовно, у відділенні був у грудні задля поновлення анкети - прибрав пункт,який раніше був актуальним,додав електронну пошту
Тому Рада та Кліринговий не цікаві через комісії.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:54
greenozon написав:
з поточного чи з карткового
?
Перевірте,чи є у вас на вимогу?
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sens
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