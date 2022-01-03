RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:21

  lloydbanksua написав:la9 Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:25

  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.07.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 21:17

  aanonimovic594 написав:
  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:

ОВДП набагато цікавіші.
nord
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:49

nord
Погоджуюсь
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.07.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 150, 151, 152
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1517 539013
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 сер, 2025 04:52
aanonimovic594
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 20, 21, 22
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
212 131877
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 сер, 2025 04:43
aanonimovic594
Піреус Банк МКБ 1 ... 43, 44, 45
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
445 266815
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 сер, 2025 18:01
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1518)
02.08.2025 04:52
Ринок ОВДП (9324)
01.08.2025 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.