UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2024 15:24
Hemi написав: reef написав: Hemi написав:
Звідки ви це взяли?
Прийшло в додаток таке повідомлення:
"Зміна тарифного плану "PRO-Запас" на "Базова картка"
Шановний клієнте, з 16 січня 2025 року тарифний план «PRO-Запас» припиняє свою дію. Ваш рахунок буде автоматично переведено на новий тарифний план «Базова картка», який пропонує вигідні умови для щоденних фінансових операцій."
https://www.ukrgasbank.com/bazova_k
Мені ці падлюки нічого в додаток не прислали.
П.С. тепер головне питання, щоб вони не відморозились та заплатили за 15 днів січня
Це повідомлення прийшло десь ще 2 грудня.
reef
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Додано: Нед 29 гру, 2024 10:35
reef написав:
Це повідомлення прийшло десь ще 2 грудня.
Немає нічого. Тільки спамили рекламою екогаманця. Кажу ж падлюки
Hemi
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Додано: Нед 29 гру, 2024 11:59
Hemi написав: reef написав:
Це повідомлення прийшло десь ще 2 грудня.
Немає нічого. Тільки спамили рекламою екогаманця. Кажу ж падлюки
Та сама картина.
klug
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:23
Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло
Boundless
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:56
Boundless написав:
Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло
Цікаве питання
reef
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:03
reef написав: Boundless написав:
Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло
Цікаве питання
тільки натурний експеримент покаже.
flysoulfly
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:33
Boundless написав:
Питання в тому, чи можна буде доляри без комісії знімати з колишнього прозапаса. Бо з тарифів не дуже зрозуміло
Начебто в тарифах все однознасно прописано
3.3.3. Видача інших коштів
Видача готівки в касах АБ "УКРГАЗБАНК" без використання платіжної картки за рахунок власних коштів
0,5% від суми +1,00грн - у гривні, валюта - не тарифікується
3.4. Видача готівки за рахунок власних коштів з використанням картки, без ПДВ:
в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"
0,5% від суми +1,00грн - у гривні, валюта - не тарифікується
riwalir
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 06:29
А можно как-то нормальную выписку получить от укргаза? В той, что через аппку на почту присылают не могу найти вообще рефанды от магазинов за отмененные заказы, хотя за 2 месяца уже точно должны были появиться =(
NDV
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:45
підкажіть при купівлі доларів в онлайні - видача в основному синімі/білими чи як пощастить?
gonzo
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:47
gonzo написав:
підкажіть при купівлі доларів в онлайні - видача в основному синімі/білими чи як пощастить?
Залежить від міста і місця.
В Одесі здебільшого білий, в Києві рік тому були сині
sens
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