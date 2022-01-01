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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 кві, 2025 15:22
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
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flysoulfly
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Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47
flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Навряд. Во первых очень сложно сами карты обнулить, банк часто последнюю копейку не отпускает. Но даже если умудрится и так подгадать чтобы было таки на счету осталось по нулям - банк физический пластик который истек более года назад мне перевыпустил (причем сам, хотя его никто не просил - пришло смс: "заберите карты в таком-то отделении"), а виртуалки оставил со старыми датами валидности, но в приложении они до сих пор активны. Правда не скажу про 1,5 года, поскольку у меня по одной из карт срок был - февраль 2024, по другой август 2024, но одного года выходит точно мало
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:30
flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Так
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sens
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:33
sens написав: flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Так
після якого саме терміну "без руху" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 кві, 2025 06:07
flysoulfly написав:
sens написав: flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Так
після якого саме терміну "без руху" ?
Був нуль більше року
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sens
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Додано: Вів 15 кві, 2025 16:38
foxluck написав:Maxwe11
Так, 70 днів. "посередині" буде ще обов'язковиц платіж.
.
Що значить "посередині"?
Я розумію так: зараз квітень, роблю з першого числа протягом квітня витрати з еко-кредитики. Отже пільговий період, приблизно десь до 9-10 червня.
В кінці квітня мені розрахують обов'язковий місячний платіж. Я маю його сплатити до кінця наступного місяця = травня.
А всі витрати, зроблені в травні, + вся заборгованість по карті треба погасити до 9-10 червня.
Чи це правильний розрахунок?
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justauser
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Додано: Вів 15 кві, 2025 20:02
І цих ПУМБа покусала, що вони від безкоштовних номерів відмовилися?
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klug
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:43
justauser Я купив обліги 21 березня. В додатку пише пільговий до кінця травня (31.05) але до 25.04 треба внести мін. платіж - 7% від заборгованості.
Аналогічно діє і кред ліміт в Радабанк і райффайзен
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Maxwe11
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Додано: Сер 16 кві, 2025 21:01
Maxwe11 написав:justauser
Я купив обліги 21 березня. В додатку пише пільговий до кінця травня (31.05) але до 25.04 треба внести мін. платіж - 7% від заборгованості.
Аналогічно діє і кред ліміт в Радабанк і райффайзен
Виходить, що тут пільговий період починається з дати першої витрати кредитних коштів, а не з першого числа місяця, в якому зроблена ця витрата. А мін. платіж платиться якраз посередині - 35-й день пільгового періоду.
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Додано: Сер 16 кві, 2025 21:07
Maxwe11 написав:justauser
Я купив обліги 21 березня
Покупка обліги з кредитки: є комісія?
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