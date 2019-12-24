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Universal Bank

Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:52

Universal Bank

гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк

Universal Bank — український банк, заснований у 1994 у Тернополі. З 2007 працює на всеукраїнському рівні.

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Universal Bank
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:46

  zoawlhxc написав:гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк


Перевод в ИБ универсала по номеру счету на монокарту был без комиссии.
Aps
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З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 22:04

  dim.ua написав:З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?

В ИБ сделать перевод по номеру счета (ИБАН), это пройдет как внутрибанковский перевод, нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 00:09

Amethyst
чи є ліміт на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах такого не бачу
dim.ua
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:56

  dim.ua написав:Amethyst
чи є ліміт на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах такого не бачу

Ну 100К перелітала нормально. Це ж внутрібанк
Amethyst
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