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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:37
M-Audio написав:
А що зі стежкою з Привату? Зламали? Вона, начебто, є, але виглядає дивно, і шаблон зник. Пробний платіж за кілька хвилин не дійшов.
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
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novichok
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Додано: Сер 15 тра, 2024 18:40
novichok написав:
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
Надійшло вчора, скільки часу пройшло не знаю.
А тут питання є: щоб відсотки на залишок по смарту нарахували, треба щоб весь місяць залишок менше 10к не знижувався? Чи на кожний день рахується?
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M-Audio
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:09
M-Audio написав: novichok написав:
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
Надійшло вчора, скільки часу пройшло не знаю.
А тут питання є: щоб відсотки на залишок по смарту нарахували, треба щоб весь місяць залишок менше 10к не знижувався? Чи на кожний день рахується?
рахується кожен день коли є більше(+1 коп) 10К(5%) та 100К(7%)
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