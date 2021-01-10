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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:38

  ignorabimus написав:Так і задумано?

Сам і відповідаю: підтримка відповіла, що так, наразі так і задумано. Ліміти банк міняє автоматично по своїм алгоритмам, від дій користувача в застосунку це поки не залежить.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:19

Re: Юнекс Банк

Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (
maykov1964
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 11:19

  maykov1964 написав:Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (


а самотужки в додатку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:39

Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:47

  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?



в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати :)
поділіться будь ласка рецептом отримання
greenozon
 
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Подякував: 571 раз.
Подякували: 1748 раз.
 
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  #<1 ... 149150151152
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