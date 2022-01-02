RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:22

  Feh14 написав:
  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?

Мне в Тг ответили:
"Для закриття картки або рахунку потрібно заповнити заяву. Якщо бажаєте, я можу підготувати її для Вас. Після заповнення Ви зможете надіслати заяву в чат, і ми оперативно передамо її на опрацювання."

Зате якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому), і кінців не знайти... :evil: неадеквати.
won
 
Повідомлень: 105
З нами з: 15.05.24
Подякував: 229 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:51

СЕП

До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27

  Solar_simfi написав:До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...

Больше года нет активности, уже на 1,5 месяца, хрен закрывают.
В чате закрыть ппц, я такой неадекватной банки не встречал.
Feh14
 
Повідомлень: 221
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, la9 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 34, 35, 36
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
357 161123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 14:15
quadro_tony_da
Райффайзен Банк 1 ... 265, 266, 267
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2666 1620648
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 12:24
Howl
Піреус Банк МКБ 1 ... 43, 44, 45
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
447 267535
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 10:26
Feh14

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9358)
03.08.2025 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.