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Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 бер, 2022 15:42
Пропонуємо до обговорення:
У період дії правового режиму військового стану в Україні та 6 місяців після його припинення або скасування, власники державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори з технічного адміністрування відповідних реєстрів із іноземними компаніями.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:42
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Ірина_, Модератор
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