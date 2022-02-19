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Українці зможуть обміняти готівку
на злоті у відділеннях...

Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:05

Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях...

Пропонуємо до обговорення:
З наступного тижня українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі — PKO Bank Polski.

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Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:05

И по какому курсу?
alex7gk
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