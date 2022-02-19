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Угорська OTP Group не виключає
вихід з російського ринку

Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 07:02

Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку

Пропонуємо до обговорення:
OTP Group аналізує наслідки виходу із російського ринку.

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Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку
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Модератори: Ірина_, Модератор

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