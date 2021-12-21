RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
російський Райффайзен Банк
скористався “лазівкою” для...

російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:06

російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для...

Пропонуємо до обговорення:
Райффайзен Банк рф надав усім свої карткам Visa та Mastercard безстроковий термін.

Дивися повний текст
російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для обходу санкцій
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97601
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:15

И не только он
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16062
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9294 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збанкрутілий банк відновив діяльність 1, 2
R2 » Сер 19 січ, 2022 12:25
12 1140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 23:36
Вкладчик1234
Російський ринок акцій обвалився на тлі геополітичної...
R2 » Вів 18 січ, 2022 22:47
1 287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 22:47
Михалыч
Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...
R2 » Вів 21 гру, 2021 16:52
8 929
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 15:13
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (95)
19.03.2022 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.