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Finance.ua: Як придбати
військові облігації України

Finance.ua: Як придбати військові облігації України
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:22

042013

а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:46

greenozon а ще додаток під iOS не завантажується. Мутний додаток.
А на андроїд після введення номера вискакує помилка.
042013
 
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