Finance.ua: Як придбати військові облігації України

042013
а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:22
042013
а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:46
greenozon а ще додаток під iOS не завантажується. Мутний додаток.
А на андроїд після введення номера вискакує помилка.
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